Terror sobre ruedas: delincuentes atacan metrobús con pasajeros a bordo

Panamá- Momentos de tensión vivieron los pasajeros de un metrobús la madrugada de este jueves, luego de que delincuentes atacaron el colectivo con piedras en el Corredor Norte, a la altura de Chilibre, en Panamá Norte.

Según informó la empresa de Transporte Masivo de Panamá: "La madrugada de este 12 de febrero de 2026, en el sector de Chilibre, a la altura de Tropigas, se registró un acto de vandalismo contra el bus 661 de MiBus". Explicaron que una persona lanzó una piedra que impactó el bus, ocasionando daños en sus vidrios.

En un video que circula en redes sociales, ocupantes del autobús relatan que la piedra golpeó a una mujer, pero según la empresa: "No se reportaron personas heridas".

Al parecer, los involucrados en este hecho querían detener el colectivo. En su lugar, el conductor siguió avanzando y notificó lo ocurrido a la Policía Nacional.

La empresa se pronunció a través de sus redes sociales asegurando que: "Este tipo de actos vandálicos ponen en riesgo la vida de nuestros clientes y del conductor. Cada vandalismo significa otro bus fuera de circulación".



