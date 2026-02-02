Bomberos batallan contra incendio en Pueblo Nuevo

Un incendio de considerable magnitud mantiene ocupadas a varias unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos en el área donde antes funcionaba la antigua lechería, en Pueblo Nuevo.

El sitio, según se confirmó en el lugar, es usado actualmente como vertedero clandestino de llantas, lo que ha complicado las labores.

El capitán Alexander Pérez explicó que unas 10 unidades bomberiles permanecen desplegadas debido a la gran cantidad de material combustible.

Las llantas están ardiendo por completo, generando una alta carga térmica y una espesa nube de humo negro que se ha extendido por varios sectores cercanos.

Para controlar el fuego, los bomberos trabajan con vehículos de intervención rápida, un carro de extinción y el apoyo de un tanquero, que ingresa al área para reforzar el suministro de agua.

Las maniobras se realizan con cuidado por las condiciones del terreno y la intensidad del incendio.

Las unidades continúan en el sitio tratando de evitar que las llamas se propaguen a zonas aledañas.

Las autoridades reiteran el llamado a no usar estos espacios como vertederos ilegales, ya que las llantas representan un riesgo grave para la salud y el ambiente. La situación se mantiene en desarrollo.