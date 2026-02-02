Queda detenido por intentar quemar viva a su pareja

Panamá- Un hombre de 31 años, acusado de intentar asesinar a su pareja —también de 31 años— rociando combustible en la habitación en la que esta se encontraba, quedó detenido tras realizarse una audiencia de solicitudes múltiples en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Panamá Oeste.

Los hechos se registraron en horas de la noche del pasado 7 de enero, en el corregimiento de Playa Leona, distrito de La Chorrera.

En este incidente, calificado como intento de femicidio, la víctima sufrió quemaduras de primer y segundo grado en el 60 por ciento de su cuerpo, razón por la cual se mantiene ingresada en el Hospital Santo Tomás.

Durante el transcurso de la audiencia, el juez de garantías aplicó la medida cautelar de detención provisional, basada en el peligro que él representa para la comunidad y el riesgo de atentar contra la vida de la víctima.

En el 2024 se registraron seis intentos de femicidio en la provincia de Panamá Oeste. A nivel nacional se registraron cuatro intentos de femicidio en los que las víctimas sufrieron graves quemaduras.