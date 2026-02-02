Sucesos - 02/2/26 - 02:15 PM

Ciclista fallece tras colisión con camioneta en Alanje

Por: Redacción Web

Panamá- El ciclista Iván Rodríguez, de 33 años, falleció luego de verse involucrado en un accidente de tránsito con una camioneta en el corregimiento de Guarumal, distrito de Alanje, en la vía que conduce a Querévalos y a playa La Barqueta.

Se informó que el hecho ocurrió a eso de las 10:40 de la noche de ayer, cuando una camioneta de color gris y la bicicleta colisionaron.

Unidades del Cuerpo de Bomberos se presentaron al lugar, al igual que paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias, los cuales trasladaron a Rodríguez al Hospital Regional 'Rafael Hernández' de David, donde poco después se informó su deceso.

Por su parte, el conductor, de 31 años, quedó a órdenes de las autoridades para que sea presentado ante un Tribunal de Garantías. El adulto podría enfrentar cargos por el delito de homicidio culposo, si las investigaciones determinan que él tuvo la culpa del accidente.

Residentes del lugar aprovecharon para denunciar que la carretera es oscura y no cuenta con hombros ni aceras, por lo que los peatones y ciclistas deben transitar por la orilla.

