Sucesos - 02/2/26 - 03:40 PM

Mató a 2. Ahora va para el hueco a enfrentar la justicia

El primer caso en el que se le vincula a esta persona tuvo lugar el 11 de mayo del 2025, en la calle 2, entre Avenida Amador Guerrero y Herrera de la ciudad de Colón.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Por estar vinculado a dos casos de homicidios en Colón ocurridos el año pasado, un hombre de 29 años fue detenido y llevado ante el Juzgado de Garantías en esta provincia.

Ese día, la investigación señala que él, en compañía de otros ciudadanos, con un arma de fuego le dispararon a una persona, ocasionándole la muerte.

Mientras, el segundo homicidio se registró el 3 de diciembre del 2025, entre las calles 3 y 4 de la Avenida Herrera de la ciudad atlántica, donde se señala que él, junto a otras personas, le dispararon a un taxi; en él iban dos ocupantes, uno de los cuales pierde la vida.

Esto conllevó a que el imputado fuera aprehendido el pasado 30 de enero, al ser requerido por el delito contra la vida y la integridad personal.

Fue en la audiencia que la Fiscalía primero solicitó la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación contra él, lo cual fue admitido por el juez. Además, se le decretó la medida cautelar de detención provisional por el delito de homicidio doloso agravado.

El caso está en manos de la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.

#OperaciónYunque | En la provincia de Colón, aprehendimos a una persona presuntamente vinculada a dos hechos de homicidio, ocurridos el 11 de mayo y el 3 de diciembre de 2025, ambos en el corregimiento de Barrio Norte. #SinTregua pic.twitter.com/RowpQyWd20

— Policía Nacional (@policiadepanama) January 31, 2026

 

 

