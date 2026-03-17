Sucesos - 17/3/26 - 03:36 PM

Joven cae desde un tercer piso al ceder barandal en Alto de Los Lagos

El suceso alteró a los residentes del complejo habitacional, quienes de inmediato solicitaron apoyo.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Una joven que hablaba por celular desde el pasillo del tercer piso del edificio H-53, del complejo Alto de Los Lagos, cayó esta mañana hasta la planta baja luego de que el barandal en el que estaba apoyada cediera.

El suceso alteró a los residentes del complejo habitacional, quienes de inmediato solicitaron apoyo. Varios de ellos atinaron a llamar a una unidad de la Policía Nacional y trasladaron a la joven al Hospital Manuel Amador Guerrero de Colón en un vehículo particular.

Por el momento se desconoce el estado de salud de la dama, pero en un video que circula en redes sociales se aprecia que sufrió un fuerte traumatismo, principalmente en la cabeza.

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