Bomberos despliegan 3 equipos Panamá Oeste ante alta incidencia de Imave

Panamá- Tres equipos han sido desplegados por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) en puntos estratégicos de Panamá Oeste, donde durante los últimos años se ha registrado la mayor incidencia de incendios de masa vegetal (IMAVE).

El personal, indicó Ricardo Gibbs, comandante jefe de la regional del BCBRP, el primer se mantiene en el distrito de Chame para cubrir el área de playas y la vía Interamericana.

Un segundo equipo ha sido asignado al distrito de La Chorrera y un tercero está estacionado en el corregimiento de Veracruz, en el área de Arraiján.

Añadió que los equipos están conformados en su mayoría por personal voluntario, el cual cuenta con implementos básicos para controlar incendios de masa vegetal.

Según las estadísticas del cuerpo de bomberos, la provincia de Panamá Oeste se ubica entre las zonas en donde se registra el mayor número de IMAVE cada año.

En el 2025, los "camisas rojas" atendieron más de 334 casos de incendios de masa vegetal en esta provincia, los cuales consumieron pastos mejorados, bosques y otras áreas con cobertura vegetal.

Sumado a ello, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) planteó una estrategia para anticipar y reducir los riesgos asociados a IMAVE, que involucra al Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), la Policía Nacional (PN) y la Autoridad Aeronáutica Civil.

El objetivo es trabajar de manera articulada para garantizar una respuesta oportuna, efectiva y eficiente ante posibles eventos de incendios de masa vegetal en la provincia de Panamá Oeste.