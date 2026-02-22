Interceptan "cartucho negro" con 20 paquetes de droga en flotando en Chimán

Panamá- A la deriva, flotando en las aguas próximas al distrito de Chimán (Panamá Este), fue ubicado un cartucho negro sellado con cinta adhesiva que en su interior contenía 20 paquetes de presunta droga.

Fue durante un patrullaje de rutina que unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) visualizaron el paquete de gran tamaño flotando en el mar.

Una vez recuperado el bulto con ayuda de un gancho, los aeronavales coordinaron con la Fiscalía de Drogas de Panamá para efectuar la diligencia de registro. Finalizada la acción, se confirmó que dentro de la bolsa plástica había 20 paquetes, cuyo contenido será determinado mediante los análisis oficiales.

En lo que va de este año, el SENAN ya ha decomisado 15.031 toneladas de sustancias ilícitas a través de 13 operaciones ejecutadas en distintos puntos del país.



