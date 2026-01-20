Sucesos - 20/1/26 - 04:02 PM

Buzos recuperan cadáver de ahogado en río Cobre

El joven había llegado al río a pescar junto con familiares, pero, de pronto, se presentó una crecida repentina del caudal debido a las constantes lluvias en la provincia y el desapreció.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un hombre de unos 25 años se ahogó en el río Cobre, a la altura del sector conocido como “Charco Negro”, en la comunidad de Cerro Negro, distrito de Las Palmas, provincia de Veraguas.

El joven, procedente de la ciudad capital, había llegado al río a pescar junto con familiares, pero, de pronto, se presentó una crecida repentina del caudal debido a las constantes lluvias en la provincia y el desapreció.

Unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), tras recibir el llamado de emergencia enviaron al lugar buzos acompañados de unidades de búsqueda y rescate, los cuales ubicaron a la víctima en el fondo del río.

Tras recuperar el cadáver, personal del Ministerio Público efectuó la diligencia de levantamiento y lo trasladó a la morgue más cercana, donde se le practicará la necropsia de rigor a través de la cual se establecerá que murió por inmersión.

Este es el segundo caso de muerte por inmersión registrado en la provincia de Veraguas en lo que va de este 2026.

 

