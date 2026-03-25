Cadáver semienterrado: Investigan de quién se trata

Crítica

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) será quien tenga la última palabra en el proceso de identificación de los restos humanos hallados semienterrados en una zona semiboscosa de Corozales, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

El pasado sábado, una llamada telefónica alertó a la Policía Nacional (PN) sobre la existencia de un cuerpo humano. Tras verificar y confirmar la información, se avisó al Ministerio Público para efectuar la diligencia de levantamiento.

La Fiscalía de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público en Panamá Oeste está a la espera del informe forense, el cual deberá determinar la causa de muerte y la posible identidad de la víctima.

El pasado sábado, una llamada telefónica anónima también alertó a la Policía Nacional sobre un vehículo estacionado, abandonado en el sector de Peñas Blancas, corregimiento de Playa Leona. El vehículo, sin placa de circulación, fue revisado por personal de Atención Primaria del Ministerio Público.