Sucesos - 25/3/26 - 10:27 AM

Incautan cuatro planchas de droga en empresa de envíos de France Field

De acuerdo con el informe preliminar, fueron decomisadas cuatro planchas de plástico selladas que contenían una sustancia sospechosa, la cual tenía como destino final México.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Agentes policiales, en conjunto con el Ministerio Público, incautaron presunta sustancia ilícita durante una diligencia de allanamiento realizada en una empresa de envío de carga ubicada en el sector de France Field, en la Zona Libre de Colón.

De acuerdo con el informe preliminar, fueron decomisadas cuatro planchas de plástico selladas que contenían una sustancia sospechosa, la cual tenía como destino final México.

Por ello, las autoridades mantienen las investigaciones en curso para determinar la naturaleza exacta de la sustancia incautada y establecer posibles responsabilidades vinculadas a este caso.

La investigación ha sido iniciada por funcionarios de la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala para conocer todos los pormenores de esta incautación.

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