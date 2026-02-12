Cae exalcalde de Arraiján por uso indebido de $14 millones

La madrugada no perdonó. Rollyns Rodríguez, exalcalde de Arraiján, fue aprehendido por las autoridades mientras duerme el pueblo. La investigación lo señala por el presunto uso indebido de más de 14 millones de dólares provenientes de los fondos de la Descentralización. El caso venía caminando en silencio y hoy explotó.

Según las pesquisas, a Rodríguez se le investiga por extralimitación de funciones e incumplimiento de los deberes públicos. Dinero que debía llegar a comunidades, obras y necesidades del distrito terminó bajo lupa. El expediente es pesado y la cifra también. No se trata de sencillo menudo.

El exalcalde quedó a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan las diligencias. El proceso apenas comienza y se esperan más movimientos en las próximas horas.