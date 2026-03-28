Cae hombre con más de 100 mil unidades de cigarrillos de contrabando en Bocas

En el sector de Guabito, provincia de Bocas del Toro, el Servicio Nacional de Fronteras aprehendió a un ciudadano panameño de 55 años.

Según la entidad, el sujeto transportaba 11 cajas de cigarrillos de presunto contrabando, que al ser contabilizadas dieron un total de 110 mil unidades.

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El caso fue puesto a órdenes de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera para los trámites correspondientes.