Sucesos - 24/1/26 - 12:41 PM

Cae hombre con presunta sustancias ilícitas en El Llano de Chepo

El ciudadano fue puesto a órdenes de la autoridad competente.

 

Por: Redacción/Sucesos -

La Dirección de Inteligencia y Antinárcoticos del Servicio Nacional de Fronteras, en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Panamá, dio con la captura en el sector de "El Llano de Chepo" de un ciudadano de 20 años, quien mantenía presuntas sustancias ilícitas, municiones calibre 38 y una pesa digital.

La diligencia se dio tras un allanamiento en el sector. El ciudadano fue puesto a órdenes de la autoridad competente.

LEE TAMBIÉN: Encuentran cuerpo de un hombre flotando en muelle Camino de Cruces

Asimismo, en la comunidad de Achutupu, San Blas, el Servicio Nacional de Fronteras hizo efectivo el oficio de captura, por el delito de posesión agravada de arma de droga, emitido por el Juzgado de Cumplimiento, en contra de un ciudadano de 40 años, quien fue trasladado a la Sala de Atención Ciudadana para los trámites de rigor.

