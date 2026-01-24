Encuentran cuerpo de un hombre flotando en muelle Camino de Cruces
Se conoció que la víctima no mantenía documentos de identidad.
La tarde del viernes 23 de enero se encontró un cuerpo flotando en las aguas del muelle Camino de Cruces, ubicado en el Edificio 107 D.
Las unidades realizaban un patrullaje acuático rutinario y control de vigilancia por la zona cuando se toparon con la macabra escena, una silueta flotando sin signos vitales.
Las autoridades iniciaron las maniobras de recuperación. Se conoció que la víctima no mantenía documentos de identidad.
Las autoridades realizan las investigaciones por este caso.