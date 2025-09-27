Sucesos - 27/9/25 - 07:12 PM

Caen 22 colombianos que se dedicaban a la minería ilegal en Darién

Durante esta operación denominada "ODIN 2", se incautó artículos de minería, armas de fuego y presuntas sustancias ilícitas.

 

Por: Redacción/Crítica

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) informó que, tras una operación ejecutada en las inmediaciones de Río Pito, Darién, unidades fronterizas de la 2.ª Brigada del Caribe aprehendieron a 22 colombianos dedicados a la minería ilegal.

Cuatro de los aprehendidos son mujeres (una menor de edad) y 18 hombres (3 menores de edad), informó el Senafront en su cuenta de Instagram.

Durante esta operación denominada "ODIN 2", se incautó artículos de minería, armas de fuego (1 escopeta calibre 22 con 6 cartuchos) y presuntas sustancias ilícitas (1 envase con masa vegetal y 1 envoltorio plástico con masa vegetal).

Además, tenían en su poder artículos para la minería ilegal como palas, coas, piquetas, bateas de oreo, tanques de combustible y una draga de gran capacidad, puestos a disposición para peritaje del Ministerio de Ambiente.

Las autoridades aseguran que los responsables enfrenten el debido proceso de ley, reafirmando que ningún delito quedará impune.
 

