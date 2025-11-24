Caen 3 nuevos sospechosos por cambio de cheques falsos en el Banco Nacional

Panamá- Tres personas relacionadas con una investigación por un desfalco de casi un millón de dólares en perjuicio del Banco Nacional fueron aprehendidas este lunes en medio del desarrollo de la Operación Nafta II.

Durante la acción, adelantada por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y personal de la Fiscalía Anticorrupción en los corregimientos de Tocumen, 24 de Diciembre, Don Bosco y el sector de El Crisol, además de los sospechosos también se recuperaron varios indicios y se decomisó un arma de fuego.

A los sospechosos se les investiga por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado, contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos y contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.

Mediante la investigación de este caso, que inició en enero de este año, se ha logrado vincular e imputar a otras seis personas, tres de las cuales permanecen bajo detención provisional. Algunos de los implicados laboran en instituciones estatales.

Según datos del Ministerio Público, este grupo falsificó y cambió dos cheques girados de una cuenta del Banco Nacional, por montos de 490,000 dólares cada uno, totalizando una lesión patrimonial de 980,000 dólares. Los fondos eran posteriormente depositados y transferidos a varias cuentas bancarias.

"Una vez se hacen efectivos los fondos, se realiza la estratificación de los mismos a través del cambio de cheques a terceras personas, quienes logran cambiar cheques superiores a los 25,000 dólares en efectivo", detalló el Ministerio Público.