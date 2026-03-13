Sucesos - 13/3/26 - 07:10 AM

Caen cuatro por robo a minisúper en Coclesito: botín fue de $50 mil

Las autoridades le pusieron el guante a cuatro personas vinculadas a un robo a mano armada contra un minisúper en la comunidad de Coclesito, distrito de Omar Torrijos Herrera, en la Costa Abajo de Colón
Los operativos se ejecutaron de manera simultánea en el Oeste del país y en la provincia de Colón, como parte de las acciones de búsqueda para dar con los implicados. Durante los allanamientos, las autoridades lograron recuperar artículos que presuntamente pertenecen al negocio asaltado, los cuales ahora formarán parte de las pruebas dentro del proceso judicial.

El hecho bajo investigación ocurrió la noche del 27 de enero de 2026, cuando varios delincuentes llegaron hasta el minisúper en Coclesito y perpetraron el robo, logrando llevarse artículos electrónicos y dinero en efectivo. El golpe dejó una afectación económica estimada en 50 mil dólares.

Las autoridades judiciales, con apoyo de inteligencia policial, mantienen las investigaciones en marcha para determinar si hay más personas involucradas en este caso.

Por ahora, los cuatro aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales y serán llevados ante un juez de garantías, donde se realizará la legalización de la aprehensión, formulación de cargos por robo a mano armada y la aplicación de medidas cautelares.

