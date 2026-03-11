Four Wheel vuela por los aires tras colisionar con sedán en Veraguas

Panamá- Dando gracias a Dios de estar vivo debe estar el conductor del Four Wheel que se vio involucrado en una brutal colisión ocurrida el pasado 7 de marzo en la calle principal de la barriada 26 de Noviembre, ubicada en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas.

Se informó que ambos conductores deben comparecer ante el juzgado de tránsito los próximos días, donde se deslindarán las responsabilidades del caso.

En esta brutal colisión —la cual fue captada en video por una cámara del sistema de vigilancia de la vivienda afectada— están involucrados el vehículo de cuatro ruedas y un sedán.

En las imágenes se aprecia cuando el sedán gira a la izquierda para ingresar a una vía lateral, y aparece, a toda velocidad, el Four Wheel intentando rebasarlo. En lugar de esquivar el tráfico, el cuatro ruedas impacta contra la esquina delantera del sedán y sale volando por el aire e impacta contra la verja del estacionamiento de una vivienda, la derriba entera y queda metido dentro del patio.

Producto del estruendo que ocasionó el hecho de tránsito, dos adultos mayores que se encontraban en la vivienda salen a ver qué fue lo que ocurrió.

Tras ser compartido el video del accidente en redes sociales, muchos internautas quedaron impactados, pero sobre todo preguntándose si el conductor del Four Wheel estaba vivo. Afortunadamente, el joven sobrevivió y tendrá que responder por los daños al sedán y a la cerca de la vivienda en la que quedó, literalmente, sembrado.