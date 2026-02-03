Caos vial en Calle 50: Camión con grúa derriba postes del tendido eléctrico

Panamá- Un camión articulado que transportaba una grúa en una cama baja, derrumbó varios postes del tendido eléctrico luego de que parte del equipo se enredó en el cableado, en el cruce de Calle 50 y la Vía Porras, afectando tres vehículos.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá de la estación 'Ricardo Arango', de Calidonia, atienden la emergencia, según confirmó el Capitán Yabeth Pérez, jefe de Extinción, Búsqueda y Rescate (EXBURE) de la Zona Regional Panamá.

Producto de este accidente, fue necesaria la paralización del tráfico, debido a que cables cayeron sobre la calzada. Afortunadamente nadie resultó herido.

Los camisas rojas se mantienen en el sitio, efectuando labores de prevención y aseguramiento de la escena, a la espera de la llegada de las empresas de transmisión y distribución eléctrica, a fin de que los trabajos se realicen con total seguridad.

"Se recomienda a la ciudadanía mantener la calma, extremar las medidas de precaución y tener paciencia mientras se desarrollan los trabajos necesarios para restablecer las condiciones de seguridad en la vía. Asimismo, se exhorta a los conductores a respetar las indicaciones del personal en el sitio y utilizar rutas alternas", detalló el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).