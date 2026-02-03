Tramo de la muerte: Segundo atropello mortal en menos de 24 horas

Panamá- En menos de 24 horas otra persona murió atropellada en la vía Domingo Díaz, no muy lejos de la estación del metro Pedregal, esta vez frente al bar Tropicali.

En este accidente, ocurrido a eso de las 00:20 de la madrugada de ayer, y en el que está involucrado un vehículo de color negro, falleció el señor Macario Arcadio Gómez Torres, de 53 años.

Se informó que la víctima se dispuso a cruzar la vía de cuatro carriles cuando fue impactada por la camioneta conducida por un joven de 25 años.

Paramédicos trasladaron al señor Macario hasta el cuarto de urgencias del Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, de Tocumen, pero lamentablemente llegó muerto.

Esta muerte por atropello ocurrió en menos de 24 horas después de que un habitante de calle también murió atropellado en la vía Domingo Díaz, próximo a la estación del Metro Pedregal y al puente vehicular de El Parador.

Conductores y residentes del área han denunciado en varias ocasiones que falta iluminación en ese tramo de la vía, el cual es muy utilizado de madrugada por peatones para cruzar, debido a que la estación está cerrada a esa hora.