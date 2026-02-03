De caletas a residencias: Incautan drogas, dinero y detienen sospechoso

Panamá- Dos operativos realizados por la Policía Nacional (PN) y el Ministerio Público (MP) en los distritos de La Chorrera y Arraiján, condujeron a la incautación de más de 600 sobres con presunta sustancia ilícita, dinero y equipo tecnológico.

Dentro de una caleta, ubicada en un área boscosa del sector de Altos de la Roca, corregimiento de Veracruz, provincia de Panamá Oeste, se hallaron 114 sobrecitos plásticos y tres bolsas plásticas que contenían presunta droga.

El hallazgo del escondite de droga, en donde también se encontró una pesa digital, fue posible gracias a la colaboración ciudadana.

En un segundo operativo en el corregimiento de Puerto Caimito, distrito de La Chorrera, se decomisaron nueve bolsas plásticas con presunta sustancia ilícita dentro de una residencia ubicada en la barriada Mar Azul.

Un hombre de 47 años que se encontraba dentro de la residencia fue aprehendido; además, se incautó dinero en efectivo y equipo tecnológico.

Toda la droga incautada y la persona detenida fueron puestas a disposición del Ministerio Público (MP).