Sucesos - 03/2/26 - 02:12 PM

De caletas a residencias: Incautan drogas, dinero y detienen sospechoso

Dentro de una caleta, ubicada en un área boscosa del sector de Altos de la Roca, corregimiento de Veracruz, provincia de Panamá Oeste, se hallaron 114 sobrecitos plásticos y tres bolsas plásticas que contenían presunta droga.

 

Por: Eric Montenegro / Crítica -

Panamá- Dos operativos realizados por la Policía Nacional (PN) y el Ministerio Público (MP) en los distritos de La Chorrera y Arraiján, condujeron a la incautación de más de 600 sobres con presunta sustancia ilícita, dinero y equipo tecnológico.

Dentro de una caleta, ubicada en un área boscosa del sector de Altos de la Roca, corregimiento de Veracruz, provincia de Panamá Oeste, se hallaron 114 sobrecitos plásticos y tres bolsas plásticas que contenían presunta droga.

El hallazgo del escondite de droga, en donde también se encontró una pesa digital, fue posible gracias a la colaboración ciudadana.

En un segundo operativo en el corregimiento de Puerto Caimito, distrito de La Chorrera, se decomisaron nueve bolsas plásticas con presunta sustancia ilícita dentro de una residencia ubicada en la barriada Mar Azul.

Un hombre de 47 años que se encontraba dentro de la residencia fue aprehendido; además, se incautó dinero en efectivo y equipo tecnológico.

Toda la droga incautada y la persona detenida fueron puestas a disposición del Ministerio Público (MP).

Te puede interesar

De caletas a residencias: Incautan drogas, dinero y detienen sospechoso

De caletas a residencias: Incautan drogas, dinero y detienen sospechoso

 Febrero 03, 2026
Tramo de la muerte: Segundo atropello mortal en menos de 24 horas

Tramo de la muerte: Segundo atropello mortal en menos de 24 horas

 Febrero 03, 2026
Fatal desenlace tras choque contra puente en San Carlos

Fatal desenlace tras choque contra puente en San Carlos

 Febrero 03, 2026
Condenado a 20 años de prisión por brutal ataque a machete y palo en Darién

Condenado a 20 años de prisión por brutal ataque a machete y palo en Darién

 Febrero 03, 2026
Operativo antidrogas en Colón deja tres detenidos y 40 paquetes decomisados

Operativo antidrogas en Colón deja tres detenidos y 40 paquetes decomisados

 Febrero 03, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Tragedia vial en El Valle de Antón

Tragedia vial en El Valle de Antón
Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Segundo homicidio del año en Arraiján: víctima presenta múltiples puñaladas

Segundo homicidio del año en Arraiján: víctima presenta múltiples puñaladas