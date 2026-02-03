Fatal desenlace tras choque contra puente en San Carlos

Panamá- Anaelys Patiño, de 29 años, falleció luego de un accidente vehicular ocurrido en la vía Interamericana, a la altura del puente sobre el río Poro Poro, ubicado en el corregimiento de San José, distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste.

En el accidente tipo choque, que ocurrió a eso de las 9:15 a.m. de ayer, se vio involucrada una camioneta de color blanco, la cual colisionó de frente contra la estructura del puente.

Dentro del vehículo viajaban cinco personas que quedaron atrapadas. Paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911), se presentaron al lugar para atender a los heridos. Una vez estabilizados, fueron trasladados hasta la policlínica Juan Vega Méndez de San Carlos y posteriormente remitidos al Hospital Nicolás A. Solano, de La Chorrera.

Pasadas las 2:40 p.m., el galeno de turno notificó que Patiño había fallecido a causa de las lesiones que sufrió durante el choque.

Ahora, las autoridades investigan el caso para determinar cómo ocurrió.