Capturan a "Barrio Pollito" por doble homicidio en Pacora



Un hombre de 20 años, conocido con el alias de “Barrio Pollito”, fue capturado por su presunta vinculación con un doble homicidio ocurrido el 2 de septiembre del año pasado en el sector #3 de La Invasión, conocido como Ángel Guardián, en el corregimiento de Pacora.

La detención se produjo durante una verificación de rutina, cuando las autoridades utilizaron el sistema PDA y constataron que el sujeto mantenía una orden de aprehensión vigente. Esta fue emitida por la Fiscalía Superior Metropolitana, Sección de Homicidio y Femicidio, por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso agravado.

Las víctimas del hecho recibieron múltiples impactos de bala en la cabeza y los brazos. Aunque fueron trasladadas de inmediato al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, fallecieron poco después debido a la gravedad de sus heridas.

Por este caso, ya hay otra persona detenida de manera provisional mientras continúan las investigaciones.