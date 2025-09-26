Sucesos - 26/9/25 - 01:20 PM

Capturan a "Barrio Pollito" por doble homicidio en Pacora

Las víctimas del hecho recibieron múltiples impactos de bala en la cabeza y los brazos.

 

Por: Redacción / Web -


Un hombre de 20 años, conocido con el alias de “Barrio Pollito”, fue capturado por su presunta vinculación con un doble homicidio ocurrido el 2 de septiembre del año pasado en el sector #3 de La Invasión, conocido como Ángel Guardián, en el corregimiento de Pacora.

La detención se produjo durante una verificación de rutina, cuando las autoridades utilizaron el sistema PDA y constataron que el sujeto mantenía una orden de aprehensión vigente. Esta fue emitida por la Fiscalía Superior Metropolitana, Sección de Homicidio y Femicidio, por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso agravado.

Las víctimas del hecho recibieron múltiples impactos de bala en la cabeza y los brazos. Aunque fueron trasladadas de inmediato al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, fallecieron poco después debido a la gravedad de sus heridas.

Por este caso, ya hay otra persona detenida de manera provisional mientras continúan las investigaciones.

