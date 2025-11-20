Capturan cabecillas y miembros de "Los Bebés Inquietos"; estaban dormidos

Panamá- Les montaron un operativo de seguimiento y los sorprendieron mientras dormían. Alias "Lolo" y "Pirulo", presuntos cabecillas del grupo criminal autodenominado "Los Bebés Inquietos (LBI)", figuran entre los nueve integrantes de esta pandilla que fueron aprehendidos esta madrugada en el distrito de San Miguelito.

Con armas largas y mazo en mano, los uniformados ingresaron a los inmuebles tumbando puertas.

Según detalló el subcomisionado Walter Stanziola, jefe de la Zona Policial de San Miguelito, unidades de la entidad en conjunto con personal del Ministerio Público efectuaron más de 25 allanamientos simultáneos en distintos puntos del sector 4 de Samaria y La Zarza Villa, para lograr la captura de los miembros de este grupo criminal. Tanto los presuntos cabecillas como los demás aprehendidos fueron ubicados en distintas viviendas allanadas desde las 4:45 de la madrugada de hoy, hora en que dio inicio la acción policial.

Detalló que a esta banda delictiva se le vincula con delitos como homicidios, robos a mano armada, tráfico de drogas y otros atentados contra la seguridad ciudadana.

Durante la denominada 'Operación Sosiego', las autoridades también decomisaron municiones y equipos tecnológicos, que se presume son claves para la investigación del caso que inició en el año 2023.

Tras concluir la operación, los aprehendidos fueron conducidos para ser puestos a órdenes del Ministerio Público junto con todos los indicios incautados.