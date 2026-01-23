Capturan en Panamá a mexicano vinculado al Clan del Golfo

Panamá- Interpol Panamá capturó a un ciudadano mexicano que acababa de llegar al Aeropuerto Internacional de Tocumen, en un vuelo procedente de su país natal, ya que mantenía una orden de detención emitida por la Fiscalía de Asuntos Internacionales, por su presunta vinculación con el Clan del Golfo.

El extranjero es buscado en Estados Unidos a solicitud del Tribunal del Distrito Este de Michigan que lo requiere porque también es señalado por la comisión de graves delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Ahora, el presunto delincuente será remitido a las autoridades correspondientes para el proceso de extradición a suelo norteamericano, donde enfrentará la justicia.

La Policía Nacional dejó claro que con este golpe que Panamá demuestra su firme compromiso con la lucha internacional contra el crimen organizado.