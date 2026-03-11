Hombre baleado en Colón: tres heridas y traslado a cirugía

Un hombre resultó herido con proyectil por arma de fuego la tarde de este martes en la sala de urgencias del hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, ubicado en el corregimiento de Cristóbal Este, en las afueras de la ciudad de Colón.

La víctima, identificada como Angel Delgado, de 32 años, llegó procedente del sector de la 11 de octubre, calle primera, en Cativá.

Testigos relataron que se escucharon varios disparos antes de observar al hombre herido, quien fue trasladado de inmediato para recibir atención médica.

Los galenos confirmaron tres heridas: una en la cara, otra en el tórax y una más en la espalda. Delgado ingresó al salón de operaciones para ser atendido de urgencia.

Según información preliminar, la víctima mencionó que iba a realizar unos trabajos cerca del lugar del ataque.

Las autoridades iniciaron el proceso de investigación para esclarecer este caso de violencia armada en Colón.