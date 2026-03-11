Un muerto y varios heridos en choque de bus y camión en la Interamericana

Un accidente de tránsito registrado la tarde de este martes en la vía Interamericana, a la altura de la comunidad de Los Boquerones, dejó como saldo una persona fallecida, dos heridos de gravedad y varios pasajeros con golpes leves, luego de la colisión entre un bus de la ruta Santiago–Panamá y un camión de una empresa de reparto.

De manera preliminar, las autoridades informaron que la víctima fatal es el conductor del camión, mientras que su acompañante resultó con lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado de urgencia al centro hospitalario doctor Luis Chicho Fábrega de Veraguas.

En tanto, el conductor del bus quedó atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo por más de 45 minutos, hasta que unidades del Cuerpo de Bomberos lograron liberarlo utilizando equipos especiales de rescate.

Al lugar del accidente acudieron alrededor de diez ambulancias de diferentes estamentos de seguridad y emergencia, quienes brindaron atención a los 15 pasajeros que viajaban en el bus. Afortunadamente, la mayoría solo presentaba golpes y lesiones leves.

Uno de los pasajeros del bus, Alexander Bosquez, relató los momentos de angustia vividos durante el accidente. “Viví para contarlo”, expresó, al señalar que sospecha que posiblemente el conductor del bus se habría quedado dormido.

Según su testimonio, instantes antes del impacto el bus estuvo a punto de colisionar con un vehículo sedán, cuyo conductor logró maniobrar a tiempo y evitar el choque.

Bosquez aprovechó para hacer un llamado a los conductores, especialmente a quienes realizan viajes largos, para que utilicen conductores auxiliares y tomen las medidas de descanso necesarias, con el fin de evitar accidentes lamentables y aparatosos como el ocurrido la tarde de este martes.

Las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas de este trágico suceso ocurrido en uno de los tramos más transitados de la provincia de Veraguas.