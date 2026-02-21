Terror en Cativá: Sicarios irrumpen en vivienda y balean a joven en el pecho

La ola de violencia que azota la provincia de Colón sumó un nuevo y sangriento episodio la tarde de este sábado. Lo que debía ser un descanso tranquilo en el hogar se convirtió en una pesadilla para Jonathan Johnson, un joven de 28 años que fue emboscado por pistoleros en la comunidad de La Represa, corregimiento de Cativá.

Ataque premeditado: Llegaron en un taxi

Según los primeros reportes, el atentado fue ejecutado con precisión quirúrgica. Dos sujetos desconocidos arribaron a las afueras de la residencia a bordo de un taxi. Sin mediar palabra, los sicarios descendieron del vehículo, irrumpieron violentamente en la morada y abrieron fuego contra Johnson, quien no tuvo tiempo de reaccionar ante la ráfaga de proyectiles.

Los vecinos de La Represa relataron momentos de angustia al ser alertados por el sonido ensordecedor de las detonaciones. Tras cometer el hecho, los agresores huyeron de la escena con rumbo desconocido, aprovechando la rapidez del vehículo selectivo.

Estado crítico y operativo policial

El joven Jonathan Johnson resultó con heridas de gravedad localizadas en el área del pecho y los brazos. En medio de la desesperación, fue auxiliado y trasladado de urgencia hacia el cuarto de emergencias del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde los galenos de turno luchan por estabilizarlo.

Al lugar del ataque se desplazó un fuerte contingente de la Policía Nacional y personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para acordonar el área e iniciar la recolección de indicios. Hasta el momento, no se han reportado capturas vinculadas a este intento de homicidio, mientras las autoridades intentan determinar si el móvil del ataque guarda relación con disputas entre grupos delincuenciales que operan en las afueras de la ciudad de Colón.

Este nuevo hecho de sangre reafirma la urgente necesidad de reforzar las estrategias de seguridad en los puntos críticos de la provincia atlántica, donde los sicarios ya no temen invadir la privacidad del hogar para ejecutar sus crímenes.