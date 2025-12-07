Sucesos - 07/12/25 - 09:21 AM

Cayó "Chemberre", líder de la pandilla P*tos Ganster, uno de los más buscados

Por: Redacción / Crítica -

En Río Abajo, la policía puso fin a una búsqueda que llevaba meses activa. Edwin Enrique Quintana, conocido como “Chemberre”, cayó detenido luego de ser ubicado y aprehendido por unidades de la Policía Nacional, que lo tenían en la mira por presuntamente liderar la pandilla P*tos Ganster*.

Quintana figuraba en la lista de los más buscados en Panamá, y su captura era una prioridad para los estamentos de seguridad. 

La entidad había ofrecido una recompensa de 5 mil dólares para quien aportara información que permitiera dar con su paradero.

Su nombre aparece vinculado a Operación Muralla, desarrollado en junio de 2025 en Curundú, un operativo que buscó desarticular estructuras criminales y que dejó varias investigaciones abiertas. Dentro de ese rompecabezas, Chemberre era una pieza que aún faltaba mover.

