Cinco detenidos y más de una tonelada de droga incautada al sur de Punta Mala

Panamá-  Cinco hombres aprehendidos y un total de 1,163 paquetes de presunta droga fueron decomisados al sur de Punta Mala, en la provincia de Los Santos, por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) .

Según detalló la entidad, las unidades detectaron una embarcación sospechosa en el área mientras efectuaban patrullajes marítimos de rutina, por lo que la interceptaron. Al inspeccionar el navío, los uniformados visualizaron en su interior unos 26 sacos de rayas azules y celestes, por lo que retuvieron la nave junto con los tripulantes.

La droga y los narcotraficantes tuvieron que ser trasladados hacia la Estación Aeronaval de Mensabé en el bote de los navales, ya que la lancha de los retenidos presentaba una fisura en la proa que comprometía su flotabilidad.

Una vez en tierra, se coordinó con la Fiscalía de Drogas de Los Santos para contabilizar los paquetes de presunta droga, arrojando la cantidad de 1,163.

Los retenidos y la sustancia quedaron a órdenes del Ministerio Público y en las próximas horas serán presentados ante un juez de garantías para la judicialización del caso en su contra.

En casi dos meses de este 2026, el Senan ha incautado 17.9 toneladas de sustancias ilícitas mediante 15 operaciones desarrolladas en distintos puntos del territorio nacional.

