Sucesos - 31/12/25 - 11:58 AM

Cerro Patacón cerrado durante 9 horas por celebración de Año Nuevo

Las operaciones se reanudarán desde las 6:00 de la mañana del 1 de enero de 2026, en su horario regular hasta las 12:00 de la medianoche.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Desde las 9:00 de la noche de hoy, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) suspenderá temporalmente las operaciones del Relleno Sanitario de Cerro Patacón (RSCP) con motivo de la celebración de Año Nuevo.

La información fue confirmada por la entidad a través de un comunicado de prensa, mediante el cual también detalló que las operaciones se reanudarán desde las 6:00 de la mañana del 1 de enero de 2026, en su horario regular hasta las 12:00 de la medianoche

Por otra parte, Ovil Moreno, director de la AAUD, aseguró en el noticiero de TVN que mañana, 1 de enero, desde el mediodía, y siguiendo indicaciones del presidente José Raúl Mulino, inicia la recolección de desechos en San Miguelito para mitigar el problema que tiene ese distrito y así evitar un tema de salud pública.

El operativo se extenderá hasta el 19 de enero, cuando deben iniciar labores unas empresas que se encargarán del tema de forma temporal, gracias a gestiones del Municipio de San Miguelito.

 Para financiar el operativo, que contará con más de 50 camiones, la AAUD utilizará un fondo especial asignado para no descuidar el distrito capital. "Nosotros no vamos a descuidar el distrito capital", aseguró.

El operativo, que se adelantará de 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., contará con un equipo completo compuesto por damas de barrido, camiones, recolectores y fumigación para después de la recolección.

