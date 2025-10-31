Cocaína incautada en España no salió de puertos panameños, dice Aduanas

Las autoridades panameñas aseguraron que los 4 mil kilos de cocaína incautados por España en un buque mercante no salieron desde Panamá, sino que habrían sido introducidos en alta mar, según informó Soraya Valdivieso, directora de la Oficina de Aduanas.

El Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía española decomisó la droga y detuvo a nueve tripulantes del barco con bandera de Tanzania el pasado 22 de octubre, a unas 600 millas del archipiélago de las Islas Canarias. La operación se realizó con apoyo de la DEA de Estados Unidos.

Valdivieso explicó que tres sistemas de monitoreo detectaron un “encuentro oscuro” del buque Little Girls en el Atlántico Medio, donde se redujo la velocidad durante casi dos horas, lo que sugiere una posible transferencia ilícita de la carga.

Antes de zarpar hacia Europa, el barco había hecho una parada sospechosa cerca de Capurganá, Colombia, zona conocida por el tráfico de drogas. Tras ese desvío, regresó al Muelle Tres en Panamá y luego emprendió su viaje hacia España.

“La combinación de ambos eventos —el retorno al Caribe y la reducción de velocidad en el Atlántico— refuerza la hipótesis de contaminación múltiple”, afirmó Valdivieso.

Aduanas confirmó que el Little Girls no zarpó desde el Puerto de Cristóbal, como indicaron medios europeos, y anunció que vetará la entrada del buque a puertos panameños. Además, el operador del Muelle Tres será notificado y podría perder su licencia si se repite un caso similar.

El gobierno de José Raúl Mulino aprobó esta semana un programa de control de carga, que incluye una agencia especializada para inspeccionar contenedores en los puertos, ante los señalamientos internacionales sobre infiltración del narcotráfico.