Sucesos - 25/3/26 - 10:45 AM

Desarticulan red de tráfico ilícito de personas que operaba en 4 provincias

Los sospechosos fueron aprehendidos en medio de la operación “Alborada”, durante la cual se efectuaron 23 diligencias de allanamiento y registro en las provincias de Panamá, Darién, Coclé y Chiriquí.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Unas 20 personas de nacionalidad panameña, entre ellas 9 mujeres, fueron aprehendidas la madrugada de este miércoles por su presunta vinculación con una red de crimen organizado y tráfico ilícito de migrantes.

Los sospechosos fueron aprehendidos en medio de la operación “Alborada”, durante la cual se efectuaron 23 diligencias de allanamiento y registro en las provincias de Panamá, Darién, Coclé y Chiriquí.

Durante la acción, adelantada por la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), el Servicio Nacional de Migración y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la Embajada de Estados Unidos, además de los aprehendidos, también se incautaron tres vehículos, siete paquetes de presunta sustancia ilícita y diversos documentos que serán analizados como parte de las investigaciones.

Los miembros de esta red utilizaban rutas clandestinas para evadir controles policiales mediante una logística cuidadosamente elaborada. Entre su modus operandi se encuentra el alquiler de vehículos para transportar personas, dificultando así el rastreo de las operaciones.

El Senafront detalló que mediante la investigación preliminar se estableció que la organización contaba con roles claramente definidos: conductores encargados del transporte terrestre, guías que dirigían a las personas por rutas irregulares, facilitadores que gestionaban hospedajes temporales y colaboradores logísticos responsables de coordinar recursos y movimientos.

 

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