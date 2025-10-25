Colón: recapturan 11 de más de 15 menores que se fugaron de centro reclusorio

Más de 15 menores infractores se evadieron la tarde de este sábado del Centro de Cumplimiento Basilio Lakas, situado en el corregimiento de María Chiquita, en el distrito de Portobelo, Costa Arriba de Colón, lo que motivó la intervención de la Policía Nacional para dar con sus paraderos.

Se conoció que los menores sometieron a uno de los custodios que labora en este centro, para luego darse a la fuga por diferentes áreas.

Una vez conocida la novedad, se dio la voz de alerta a la Policía Nacional, que llegó a la zona e inició el operativo de búsqueda.

A primeras horas de la noche de este sábado, se habían recapturado unos 11 menores infractores.

Los menores atrapados se habían escondido en áreas boscosas y en comunidades, pero fueron detectados y retornados a la instalación de reclusión.

Se continúan las acciones para dar con los demás menores infractores en las comunidades del corregimiento de Puerto Pilón, límite entre los distritos de Colón y Portobelo.