Sucesos - 20/1/26 - 07:37 PM

Combaten IMAVE en Querévalo; drones vigilan reactivación

Los camisas rojas trabajaron de forma estratégica para contener el avance de las llamas, ya que los residentes del sector, estaban preocupados debido a la gran cantidad de humo en el área.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Unas 30 unidades del Cuerpo de Bomberos sofocaron un incendio de masa vegetal (IMAVE) que consumió más de 10 hectáreas de pastizales, reportado alrededor de la 1:55 p.m. de hoy en la vía que conduce a Querévalo, distrito de David, en Chiriquí.

Tras recibir el llamado de emergencias, personal remunerado y voluntario de las unidades EXBURE y Brigadas Forestales de la Zona Regional de Chiriquí respondieron de inmediato, lo que permitió controlar las llamas en su totalidad, informó el teniente coronel José Luis Bandini, comandante primer jefe encargado de la región.

Los camisas rojas trabajaron de forma estratégica para contener el avance de las llamas, ya que los residentes del sector, estaban preocupados debido a la gran cantidad de humo en el área.

El trabajo interinstitucional conjunto con personal de MiAmbiente, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y otras entidades de apoyo evitó que el fuego se propagara hacia viviendas y zonas de mayor impacto ambiental.

Unidades de los Bomberos se mantienen en el sitio realizando labores de post-control, incluyendo la evaluación exhaustiva del terreno y la eliminación de focos calientes, con el fin de prevenir una posible reactivación, aseguró la entidad.

Como parte del monitoreo, se implementó vigilancia aérea con drones, lo que permite supervisar desde el aire las áreas afectadas y las viviendas cercanas, garantizando la seguridad de las familias del sector.

Te puede interesar

Combaten IMAVE en Querévalo; drones vigilan reactivación

Combaten IMAVE en Querévalo; drones vigilan reactivación

 Enero 20, 2026
Aprehenden tres señalados por pandillerismos, entre ellos un menor

Aprehenden tres señalados por pandillerismos, entre ellos un menor

 Enero 20, 2026
Rescatan bote pesquero a la deriva tras ser arrastrado por la corriente

Rescatan bote pesquero a la deriva tras ser arrastrado por la corriente

 Enero 20, 2026
Buzos recuperan cadáver de ahogado en río Cobre

Buzos recuperan cadáver de ahogado en río Cobre

 Enero 20, 2026
Séptima víctima vial en Chiriquí tras colisión entre camioneta y camión

Séptima víctima vial en Chiriquí tras colisión entre camioneta y camión

 Enero 20, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján

Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján
Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido

Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido
Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera

Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera
Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos

Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos
¡Vivazos! Abogado y pastor estafaron millón y medio $$$ de iglesia en el west

¡Vivazos! Abogado y pastor estafaron millón y medio $$$ de iglesia en el west