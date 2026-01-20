Combaten IMAVE en Querévalo; drones vigilan reactivación

Panamá- Unas 30 unidades del Cuerpo de Bomberos sofocaron un incendio de masa vegetal (IMAVE) que consumió más de 10 hectáreas de pastizales, reportado alrededor de la 1:55 p.m. de hoy en la vía que conduce a Querévalo, distrito de David, en Chiriquí.

Tras recibir el llamado de emergencias, personal remunerado y voluntario de las unidades EXBURE y Brigadas Forestales de la Zona Regional de Chiriquí respondieron de inmediato, lo que permitió controlar las llamas en su totalidad, informó el teniente coronel José Luis Bandini, comandante primer jefe encargado de la región.

Los camisas rojas trabajaron de forma estratégica para contener el avance de las llamas, ya que los residentes del sector, estaban preocupados debido a la gran cantidad de humo en el área.

El trabajo interinstitucional conjunto con personal de MiAmbiente, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y otras entidades de apoyo evitó que el fuego se propagara hacia viviendas y zonas de mayor impacto ambiental.

Unidades de los Bomberos se mantienen en el sitio realizando labores de post-control, incluyendo la evaluación exhaustiva del terreno y la eliminación de focos calientes, con el fin de prevenir una posible reactivación, aseguró la entidad.

Como parte del monitoreo, se implementó vigilancia aérea con drones, lo que permite supervisar desde el aire las áreas afectadas y las viviendas cercanas, garantizando la seguridad de las familias del sector.