Con martillo y pata de cabra: Sorprenden a "ratitas" hurtando cables en Gamboa

Panamá- Dos sujetos fueron atrapados la noche del miércoles en un edificio de la comunidad de Gamboa, que pertenece al corregimiento de Cristóbal, en la provincia de Colón, cuando se dedicaban a extraer material de cobre de una estructura de este sector.

Ambos fueron sorprendidos por agentes de la Policía Nacional ambiental cuando cometían el hurto de material de cobre en esta edificación, que forma parte de la propiedad del Estado.

La acción policial se realizó en el edificio 110 del sector de Gamboa, ubicado en las áreas revertidas.

A los sujetos sorprendidos se les incautó un vehículo sedán, junto a herramientas usadas para extraer el cobre del inmueble.

Los dos pasaron a manos del Juzgado Nocturno para las sanciones del caso, en detrimento de los bienes del Estado.