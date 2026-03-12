Sucesos - 12/3/26 - 10:05 AM

Con martillo y pata de cabra: Sorprenden a "ratitas" hurtando cables en Gamboa

Los delincuentes fueron sorprendidos por unidades de la Policía Ambiental que realizaban una ronda por el sector, cuando se disponían a sustraer los cables de cobre de estas instalaciones estatales.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Dos sujetos fueron atrapados la noche del miércoles en un edificio de la comunidad de Gamboa, que pertenece al corregimiento de Cristóbal, en la provincia de Colón, cuando se dedicaban a extraer material de cobre de una estructura de este sector.

Ambos fueron sorprendidos por agentes de la Policía Nacional ambiental cuando cometían el hurto de material de cobre en esta edificación, que forma parte de la propiedad del Estado.

La acción policial se realizó en el edificio 110 del sector de Gamboa, ubicado en las áreas revertidas.

A los sujetos sorprendidos se les incautó un vehículo sedán, junto a herramientas usadas para extraer el cobre del inmueble.

Los dos pasaron a manos del Juzgado Nocturno para las sanciones del caso, en detrimento de los bienes del Estado.

 

Te puede interesar

Con martillo y pata de cabra: Sorprenden a "ratitas" hurtando cables en Gamboa

Con martillo y pata de cabra: Sorprenden a "ratitas" hurtando cables en Gamboa

 Marzo 12, 2026
Pescador artesanal es arrastrado por la corriente y pierde la vida

Pescador artesanal es arrastrado por la corriente y pierde la vida

 Marzo 12, 2026
Primera condena por doble homicidio de Guánico: 24 años y 9 meses de cárcel

Primera condena por doble homicidio de Guánico: 24 años y 9 meses de cárcel

 Marzo 12, 2026
Bala roza oído de adolescente en tiroteo en Colón

Bala roza oído de adolescente en tiroteo en Colón

 Marzo 12, 2026
Se filtran nombres de asesinados en El Brillante de Tocumen

Se filtran nombres de asesinados en El Brillante de Tocumen

 Marzo 11, 2026

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré
¿Preseleccionado para una beca del Ifarhu? Chequea la lista aquí

¿Preseleccionado para una beca del Ifarhu? Chequea la lista aquí

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero
Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después

Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después
Quería ayudar en casa: Se fue a Boquete para trabajar y apoyar a su familia

Quería ayudar en casa: Se fue a Boquete para trabajar y apoyar a su familia