Pescador artesanal es arrastrado por la corriente y pierde la vida

Panamá- El señor José Efraín Bejarano, de 31 años, murió ahogado en el río Fonseca, a la altura de la comunidad de Quebrada de Hacha, corregimiento de Cerro Banco, distrito de Besikó, en la comarca Ngäbe Buglé.

Según informó su pareja, Bejarano realizaba labores de pesca artesanal cuando fue arrastrado por la corriente. Aunque ella logró sacarlo del agua tan pronto la creciente le dio oportunidad, al parecer ya no presentaba signos vitales.

La mujer solicitó ayuda, por lo que a la escena se presentaron peritos de Criminalística, así como también personal de la Personería de San Lorenzo y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para efectuar el levantamiento del cadáver.

El examen de necropsia confirmará si Bejarano realmente murió ahogado, ya que padecía de ataques epilépticos.



