Sucesos - 12/3/26 - 09:13 AM

Pescador artesanal es arrastrado por la corriente y pierde la vida

Según informó su pareja, Bejarano realizaba labores de pesca artesanal cuando fue arrastrado por la corriente. Aunque ella logró sacarlo del agua tan pronto la creciente le dio oportunidad, al parecer ya no presentaba signos vitales.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- El señor José Efraín Bejarano, de 31 años, murió ahogado en el río Fonseca, a la altura de la comunidad de Quebrada de Hacha, corregimiento de Cerro Banco, distrito de Besikó, en la comarca Ngäbe Buglé.

Según informó su pareja, Bejarano realizaba labores de pesca artesanal cuando fue arrastrado por la corriente. Aunque ella logró sacarlo del agua tan pronto la creciente le dio oportunidad, al parecer ya no presentaba signos vitales.

La mujer solicitó ayuda, por lo que a la escena se presentaron peritos de Criminalística, así como también personal de la Personería de San Lorenzo y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para efectuar el levantamiento del cadáver.

El examen de necropsia confirmará si Bejarano realmente murió ahogado, ya que padecía de ataques epilépticos.


 

 

Te puede interesar

Pescador artesanal es arrastrado por la corriente y pierde la vida

Pescador artesanal es arrastrado por la corriente y pierde la vida

 Marzo 12, 2026
Primera condena por doble homicidio de Guánico: 24 años y 9 meses de cárcel

Primera condena por doble homicidio de Guánico: 24 años y 9 meses de cárcel

 Marzo 12, 2026
Bala roza oído de adolescente en tiroteo en Colón

Bala roza oído de adolescente en tiroteo en Colón

 Marzo 12, 2026
Se filtran nombres de asesinados en El Brillante de Tocumen

Se filtran nombres de asesinados en El Brillante de Tocumen

 Marzo 11, 2026
Four Wheel vuela por los aires tras colisionar con sedán en Veraguas

Four Wheel vuela por los aires tras colisionar con sedán en Veraguas

 Marzo 11, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré
¿Preseleccionado para una beca del Ifarhu? Chequea la lista aquí

¿Preseleccionado para una beca del Ifarhu? Chequea la lista aquí

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero
Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después

Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después
Quería ayudar en casa: Se fue a Boquete para trabajar y apoyar a su familia

Quería ayudar en casa: Se fue a Boquete para trabajar y apoyar a su familia