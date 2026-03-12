Primera condena por doble homicidio de Guánico: 24 años y 9 meses de cárcel

La justicia panameña comenzó a dictar las primeras condenas por el violento doble homicidio registrado en 2024 en Guánico Abajo, distrito de Tonosí, provincia de Los Santos. El caso estremeció a moradores de la zona cuando se conoció el hallazgo de dos hombres asesinados a tiros.

Un ciudadano de 35 años fue condenado a 297 meses de prisión (24 años y 9 meses) luego de firmar un acuerdo de pena con el Ministerio Público. El procesado se declaró culpable del delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de homicidio doloso agravado, además del cargo de asociación ilícita para delinquir.

Se trata de la primera condena por este doble crimen, en el que hay cerca de 20 personas implicadas. El hecho se remonta a la madrugada del 19 de junio de 2024, cuando residentes de Guánico Abajo reportaron varias detonaciones de arma de fuego.

Horas después, las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de Juan Manuel González, conocido como “Juanma”, y Mario Frías Domínguez, alias “Chu”. Ambos presentaban impactos de bala.

Las investigaciones preliminares apuntaron a que el hecho podría estar relacionado con un presunto ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, lo que activó un amplio operativo policial y fiscal en la región.

Tras el crimen, la Policía Nacional y la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Los Santos desplegaron intensos operativos en Guánico y áreas cercanas. Durante las diligencias se logró la aprehensión de varios sospechosos, algunos de los cuales intentaban ocultarse en zonas boscosas para evadir a las autoridades.

En los operativos también se decomisaron armas de alto calibre, cargadores, chalecos antibalas, una granada y varios vehículos, lo que evidenció la magnitud de la estructura criminal presuntamente involucrada.

Las investigaciones han llevado a la detención de más de 20 personas vinculadas al doble homicidio, a quienes un juez de garantías les decretó detención provisional mientras avanzan las pesquisas.

Los implicados enfrentan cargos por homicidio, posesión ilegal de armas, asociación ilícita para delinquir, privación de libertad y robo agravado.

Con esta primera condena mediante acuerdo de pena, el Ministerio Público da un paso importante en el proceso judicial de uno de los casos criminales más impactantes registrados en Azuero en los últimos años, mientras continúan las investigaciones contra el resto de los presuntos involucrados.