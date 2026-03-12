Bala roza oído de adolescente en tiroteo en Colón

Con un rozón de bala en el oído izquierdo resultó la tarde del miércoles un adolescente de 17 años, en medio de un hecho violento ocurrido en la ciudad de Colón.

La situación se registró en calle 8, avenida Herrera, cuando un pistolero observó un taxi y empezó a realizar varias detonaciones. En medio de los disparos, uno de los proyectiles alcanzó al menor, provocándole la herida en la oreja.

Tras el ataque, el sujeto armado huyó del lugar dejando la escena de violencia en el sector. El taxi quedó con el vidrio trasero con señales de impactos de bala, según se pudo conocer.

El adolescente fue auxiliado y trasladado a la sala de urgencias del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde fue atendido por los galenos de turno.

Al sitio también llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes iniciaron las primeras diligencias para recabar información sobre este hecho violento registrado en la Costa Atlántica. Las autoridades iniciaron las investigaciones para dar con el pistolero.