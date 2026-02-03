Condenado a 20 años de prisión por brutal ataque a machete y palo en Darién

Era de madrugada y en Puerto Indio, en Sambú, el silencio se rompió a golpes. Dos sujetos se le fueron encima a un hombre de 47 años. Machete y palo en mano. Los golpes fueron tantos y tan fuertes que casi lo matan. Quedó tirado, bañado en sangre.

Ese ataque ocurrió la madrugada del 3 de mayo de 2024. Casi dos años después, la justicia llegó.

Los días 14 y 15 de enero de 2026, durante el juicio oral, el Tribunal de Juicio de Darién escuchó todo. Vio las pruebas. Analizó cada detalle presentado por la Fiscalía. Al final, no hubo dudas: el acusado fue declarado culpable por unanimidad: 20 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio.

En la lectura de sentencia, el tribunal no solo impuso la pena principal. También ordenó una pena accesoria clara: prohibición de portar armas, por el mismo tiempo de la condena, una vez cumplida. Una decisión para cerrar la puerta a más violencia.