Condenado por asesinar y ocultar cuerpo de “Colacho” en letrina

Por este mismo caso, otro implicado ya cumple una condena de cárcel.

 

La Fiscalía Regional de Chiriquí logró la condena de un hombre por el delito de homicidio en perjuicio de Arturo Alejandro Cedeño, de 34 años, conocido como “Colacho”. El crimen ocurrió el 30 de abril de 2021 en el distrito de David.

Cedeño había sido reportado como desaparecido poco después de que su vivienda fuera incendiada. Un mes después, el 30 de mayo de 2021, su cuerpo fue hallado dentro de una letrina sellada con cemento, en la barriada Divino Niño III, corregimiento de David Sur. El hallazgo se dio gracias a los fuertes olores que alertaron a los vecinos, quienes notificaron a las autoridades.

Durante el juicio oral —realizado por segunda vez— la Fiscalía de Homicidio y Femicidio presentó un conjunto sólido de pruebas documentales, periciales, materiales y testimoniales, que permitieron acreditar tanto la comisión del delito como la responsabilidad del acusado.

El sentenciado deberá cumplir una pena de 15 años de prisión en un centro penitenciario. Por este mismo caso, otro implicado ya cumple una condena de cárcel.
 

