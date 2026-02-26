Condenado por violación de menor en Gunayala

Un sujeto de 28 años de edad fue condenado a 16 años de prisión, por haber accedido de forma sexual con una menor de 13 años de edad, en un hecho de aberración en la Comarca Gunayala.

La situación se dio para el mes de febrero del 2025, en esta comarca indígena, cuando esta persona abusó sexualmente de una adolescente de 13 años de edad,

Después de cometido el acto sexual le entregó dinero para que se quedara callada.

No obstante, la situación se conoció posteriormente, lo que llevó a la Personería municipal de Gunayala a iniciar la investigación judicial.

Esto lo llevó a ser detenido y ser presentado ante la justicia para que respondiera por esta grave acusación.

Durante la etapa intermedia esta persona optó por acogerse al acuerdo de pena, aceptando su culpabilidad en los delitos de violación agravada y corrupción de menores de edad.

En la audiencia, la Personería Municipal de Gunayala también logró que el Tribunal de Garantías impusiera la pena accesoria para el sentenciado de prohibición para ejercer funciones públicas, por el período de 5 años, una vez cumplida la sanción prin