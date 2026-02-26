Sucesos - 26/2/26 - 07:52 AM

Se parte techo y obrero cae al vacío en Merca Chitré

El trabajador realizaba labores presuntamente eléctricas en el techo del edificio

 

Por: Thays Domínguez / Azuero -

Un accidente laboral se registró la tarde de este miércoles en las instalaciones de Merca Chitré, en la provincia de Herrera, dejando como resultado a un joven con heridas de consideración. 

El hecho generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar al momento de lo ocurrido.

Según el informe preliminar y el testimonio de personas que estaban en el sitio, el trabajador realizaba labores presuntamente eléctricas en el techo del edificio, ubicado en la vía Carmelo Spadafora de Chitré, cuando una de las láminas se partió, provocando su caída al vacío. Todo ocurrió en cuestión de segundos.

A consecuencia del impacto, el joven sufrió una fuerte herida en uno de sus brazos, además de golpes en otras partes del cuerpo. Quedó tendido mientras se coordinaba la llegada de los equipos de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos y rescatistas del Cuerpo de Bomberos, quienes le brindaron los primeros auxilios. Posteriormente fue trasladado en una ambulancia del SUME 911 a un centro médico para recibir atención especializada.

De manera extraoficial se conoció que el joven aparentemente reside o fue asignado a estas labores desde la ciudad capital al momento en que ocurrió el accidente.

 Las autoridades correspondientes deberán determinar las causas exactas del hecho y verificar si se cumplían las medidas de seguridad requeridas para trabajos en altura.

