Condenan a 25 años de prisión a hombre por femicidio de su expareja

José Elías Ortíz Araúz, de 27 años, fue condenado a 25 años de prisión por el femicidio de su expareja, Alenisse Avilés Tapero, de 22 años.

El crimen ocurrió en la tarde del domingo 12 de junio en un hotel ubicado frente al parque Miguel de Cervantes, en David. La sentencia fue dictada tras un acuerdo alcanzado entre la defensa del acusado y la Fiscalía.

El femicidio ocurrió en el hotel situado en el área central de David, donde Alenisse fue encontrada sin vida por el personal de aseo, con una herida de arma blanca en el cuerpo y sin signos vitales.

Dentro de la misma habitación se encontraba también José Elías, quien había sufrido una herida de arma blanca en el cuerpo.

Según versiones de testigos, la pareja llegó al hotel la noche del sábado y permaneció en la habitación hasta el mediodía del domingo. Al no haber señales de que la habitación fuera desocupada, el personal de limpieza decidió ingresar, descubriendo la macabra escena.