Condenan hombre a 22 años por robarle y violar a dos mujeres en La Chorrera

Panamá- Un hombre de 26 años, imputado por los delitos de violación y robo agravado, fue condenado a 22 años de prisión, al acogerse las partes a un acuerdo de pena durante una audiencia de control de garantías.

Como pena accesoria, el Juez de Garantías estableció la prohibición para el imputado de ejercer funciones públicas por un término igual al de la pena principal.

Entre los meses de octubre y diciembre de 2024, el ahora condenado, empleando métodos violentos e intimidación y utilizando un arma de fuego, ingresó a las viviendas de dos mujeres en el distrito de La Chorrera, robando objetos de valor y violando a una de ellas.

La Fiscalía Regional de Panamá Oeste, a través de la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual, logró aportar durante la audiencia elementos probatorios que llevaron al indiciado a declararse penalmente responsable.

En otro caso, durante una audiencia de apelación, el Tribunal de Apelaciones canceló las medidas cautelares de reporte periódico y retención domiciliaria para dos jóvenes de 20 y 21 años, acusados de violación agravada.

El cambio de medida cautelar implicó la detención provisional para ambos indiciados, quienes, en julio de 2025, en el distrito de La Chorrera y en compañía de un tercer sujeto que se mantiene detenido, abusaron sexualmente de una menor de 17 años de edad.

