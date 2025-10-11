Sucesos - 11/10/25 - 12:36 PM

Conductor de bus queda preso tras accidente mortal en Chepo

Por: Redacción / Web -

El conductor de un autobús de la ruta Chepo–Corredor fue detenido provisionalmente tras su vinculación con el trágico accidente ocurrido el pasado jueves 9 de octubre en la vía Panamericana, a la altura de Unión de Azuero, distrito de Chepo.

En el hecho murieron cuatro personas: tres mujeres —incluida una adolescente de 15 años- y un menor de 12 años.
 

Durante la audiencia, la Sección de Homicidio y Femicidio del área Metropolitana logró la legalización de la aprehensión, la imputación de cargos por homicidio culposo y la imposición de la medida cautelar de detención provisional.

De acuerdo con el informe preliminar, el conductor perdió el control del autobús tras un presunto desperfecto mecánico. El vehículo se volcó y derrapó varios metros, quedando de lado en un costado de la vía.  Se maneja la hipótesis de manejo desordenado.

Las investigaciones continúan para esclarecer las causas exactas del siniestro.
 

