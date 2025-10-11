Conductor de bus queda preso tras accidente mortal en Chepo
El conductor de un autobús de la ruta Chepo–Corredor fue detenido provisionalmente tras su vinculación con el trágico accidente ocurrido el pasado jueves 9 de octubre en la vía Panamericana, a la altura de Unión de Azuero, distrito de Chepo.
En el hecho murieron cuatro personas: tres mujeres —incluida una adolescente de 15 años- y un menor de 12 años.
Durante la audiencia, la Sección de Homicidio y Femicidio del área Metropolitana logró la legalización de la aprehensión, la imputación de cargos por homicidio culposo y la imposición de la medida cautelar de detención provisional.
De acuerdo con el informe preliminar, el conductor perdió el control del autobús tras un presunto desperfecto mecánico. El vehículo se volcó y derrapó varios metros, quedando de lado en un costado de la vía. Se maneja la hipótesis de manejo desordenado.
Las investigaciones continúan para esclarecer las causas exactas del siniestro.