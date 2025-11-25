Conductor de taxi fallece en triple colisión y vuelco en Aguadulce

Panamá- El conductor de un taxi fallecido y otras tres personas heridas fue el resultado de una brutal triple colisión registrada en la vía Interamericana, a la altura de la barriada Villas de Sol, ubicada en Cerro Morado, distrito de Aguadulce, provincia de Coclé.

En este hecho, que ocurrió alrededor de las 11:00 p.m. de ayer, se vieron involucradas dos camionetas y un taxi, cuyo conductor fue el más afectado. Los otros dos conductores y otra persona resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados al Hospital Doctor Rafael Estévez de Aguadulce para recibir atención médica.

Producto del violento impacto entre los tres vehículos, el taxi se volcó y terminó en la cuneta con la capota aplastada del lado del conductor, lo que provocó su muerte.

Las autoridades se presentaron en el lugar del accidente para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar las causas de este accidente de tránsito, así como establecer la responsabilidad del mismo.