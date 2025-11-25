Sucesos - 25/11/25 - 10:01 AM

Conductor de taxi fallece en triple colisión y vuelco en Aguadulce

En este hecho se vieron involucradas dos camionetas y un taxi, cuyo conductor fue el más afectado.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- El conductor de un taxi fallecido y otras tres personas heridas fue el resultado de una brutal triple colisión registrada en la vía Interamericana, a la altura de la barriada Villas de Sol, ubicada en Cerro Morado, distrito de Aguadulce, provincia de Coclé.

En este hecho, que ocurrió alrededor de las 11:00 p.m. de ayer, se vieron involucradas dos camionetas y un taxi, cuyo conductor fue el más afectado. Los otros dos conductores y otra persona resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados al Hospital Doctor Rafael Estévez de Aguadulce para recibir atención médica.

Producto del violento impacto entre los tres vehículos, el taxi se volcó y terminó en la cuneta con la capota aplastada del lado del conductor, lo que provocó su muerte.

Las autoridades se presentaron en el lugar del accidente para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar las causas de este accidente de tránsito, así como establecer la responsabilidad del mismo.

 

 

Te puede interesar

Conductor de taxi fallece en triple colisión y vuelco en Aguadulce

Conductor de taxi fallece en triple colisión y vuelco en Aguadulce

 Noviembre 25, 2025
Sicarios asesinan a vendedor de pescado en La Playita de Colón

Sicarios asesinan a vendedor de pescado en La Playita de Colón

 Noviembre 25, 2025
Tragedia laboral en La Chorrera: obrero muere al caer de andamio

Tragedia laboral en La Chorrera: obrero muere al caer de andamio

 Noviembre 25, 2025
Caen 3 nuevos sospechosos por cambio de cheques falsos en el Banco Nacional

Caen 3 nuevos sospechosos por cambio de cheques falsos en el Banco Nacional

 Noviembre 24, 2025
Le clavan cuchillo en la cabeza durante riña familiar; muere camino al hospital

Le clavan cuchillo en la cabeza durante riña familiar; muere camino al hospital

 Noviembre 24, 2025

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado

Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado
Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"

Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"
Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave

Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave
Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora

Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora
La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito

La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito