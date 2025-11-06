Sucesos - 06/11/25 - 08:58 PM

¡Confirmado! Cuerpo hallado es de Marichall

El domingo en la noche, Marichall salió de su casa en Los Portales, cerca de las 7:00 p.m., para ir a una tienda.

 

Por: Redacción / Crítica -

El dolor se hizo realidad. El cuerpo hallado entre Los Portales y Santa Isabel, en el sector de Cabra, pertenece a Marichall Rodríguez, un joven de 27 años que estaba desaparecido desde el 3 de noviembre.

El cadáver fue ubicado en terrenos cercanos a la Iglesia Medalla Milagrosa. Solo ayer, el cuerpo de Esteban De León fue localizado en los terrenos de la parroquia Virgen del Carmen, en Las Paredes. 

El domingo en la noche, Marichall salió de su casa en Los Portales, cerca de las 7:00 p.m., para ir a una tienda. Desde entonces, no se supo más de él. Días de angustia, de búsqueda, de rezos… hasta que llegó la confirmación que nadie quería escuchar.

Familiares, amigos y vecinos hoy lloran su partida y piden respuestas. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó ahí? 

Son preguntas que las autoridades todavía intentan resolver mientras avanzan las investigaciones.

 

Te puede interesar

¡Confirmado! Cuerpo hallado es de Marichall

¡Confirmado! Cuerpo hallado es de Marichall

Noviembre 06, 2025
Más de 260 emergencias atendidas durante las Fiestas Patrias

Más de 260 emergencias atendidas durante las Fiestas Patrias

 Noviembre 06, 2025
El pueblo quiere ver a los tongos en las calles, caminando, patrullando el área

El pueblo quiere ver a los tongos en las calles, caminando, patrullando el área

 Noviembre 06, 2025
Joven de 19 años viajó a la capital por oferta laboral y desapareció

Joven de 19 años viajó a la capital por oferta laboral y desapareció

 Noviembre 06, 2025
Detención provisional para acusado de mortal ataque a cuchilladas en Donoso

Detención provisional para acusado de mortal ataque a cuchilladas en Donoso

 Noviembre 06, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí