¡Confirmado! Cuerpo hallado es de Marichall

El dolor se hizo realidad. El cuerpo hallado entre Los Portales y Santa Isabel, en el sector de Cabra, pertenece a Marichall Rodríguez, un joven de 27 años que estaba desaparecido desde el 3 de noviembre.



El cadáver fue ubicado en terrenos cercanos a la Iglesia Medalla Milagrosa. Solo ayer, el cuerpo de Esteban De León fue localizado en los terrenos de la parroquia Virgen del Carmen, en Las Paredes.

El domingo en la noche, Marichall salió de su casa en Los Portales, cerca de las 7:00 p.m., para ir a una tienda. Desde entonces, no se supo más de él. Días de angustia, de búsqueda, de rezos… hasta que llegó la confirmación que nadie quería escuchar.



Familiares, amigos y vecinos hoy lloran su partida y piden respuestas. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó ahí?

Son preguntas que las autoridades todavía intentan resolver mientras avanzan las investigaciones.



