Noche trágica: dos muertos en accidentes viales en La Chorrera y Capira

El primer siniestro vial se registró a la altura del puente Perequeté, en La Chorrera, donde colisionaron un auto sedán y una motocicleta en la cual viajaban dos personas.

 

Panamá-  Dos personas muertas es el balance final de dos accidentes de tránsito ocurridos la noche del miércoles en los distritos de La Chorrera y Capira, en la provincia de Panamá Oeste.

El primer siniestro vial se registró a la altura del puente Perequeté, en La Chorrera, donde colisionaron un auto sedán y una motocicleta en la cual viajaban dos personas. Producto de este accidente, falleció el conductor de la motocicleta —un hombre de aproximadamente 50 años—, mientras que su acompañante —una mujer de aproximadamente 41 años— fue trasladada al Hospital Regional Nicolás Solano en estado de gravedad.

Horas más tarde, en la carretera Interamericana a la altura de Villa Carmen, distrito de Capira, un hombre que intentaba cruzar la vía fue arrollado por el conductor de un vehículo que viajaba en dirección a la ciudad capital. Paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME) acudieron al sitio del accidente y dictaminaron la muerte del peatón.

